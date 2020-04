A un an de la fin de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas prolongé et prépare son départ.

Après avoir cartonné sous le maillot du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang a conquis l’Angleterre et Arsenal. Attaquant rapide, efficace et constant, le Gabonais intéresse fortement le marché des transferts. D’autant avec un contrat qui se termine dans un an et des discussions compliquées avec les Gunners.

Aubameyang veut voir ailleurs

Très intéressé par l’Espagne, Pierre-Emerick Aubameyang cherche clairement à quitter Arsenal cet été. Les deux géants de Liga le surveillent. Et si son rêve de porter le maillot merengue est intacte, il n’est pas impossible de le voir devenir un lieutenant de Leo Messi, si jamais le dossier Lautaro Martinez capote.