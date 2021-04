Entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Real Madrid a fait son choix. C’est le Français qui emporte les suffrages de Zidane et du président Pérez.

Le Real Madrid va faire un coup cet été. Un très gros coup. Après avoir réduit ses dépenses et fait quelques économies importantes ces derniers temps (le départ de CR7 a permis de se libérer d’un très gros salaire), Zidane veut s’offrir un crack mondial. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont naturellement dans le viseur madrilène.

Priorité Mbappé

Mais le choix est vite vu pour Zinedine Zidane et Florentino Pérez. D’abord, sportivement, Zizou a une préférence pour Mbappé, qu’il estime beaucoup. Et pour son président, les négociations sont plus simples. Haaland est géré par Raiola, que Pérez déteste. A choisir, il préfère donc discuter pour le Français plutôt que le Norvégien de l’écurie Raiola…