Positionné sur Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait avoir une opportunité de le faire venir dès maintenant. Explication.

Le Real Madrid se prépare à une opération d’envergure pour 2021. Dans un an, les Merengue tenteront de faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux joyaux du football mondial. Mais pour Kylian Mbappé, il n’est pas impossible de voir les plans du Real chamboulés. En effet, le dossier Lionel Messi perturbe pas mal de chose. Et si les Qataris décident de le signer, il faudra pouvoir trouver un financement. Comme la vente de Mbappé ?

Mbappé refuse de prolonger

En effet, Doha ne trouvera pas meilleure rentrée d’argent que la vente de Kylian Mbappé pour pouvoir financer l’opération Messi. D’autant plus que Mbappé a toujours refusé les offres de prolongation, pour pouvoir partir dans un an… Mais pour cela, il faut que le Real Madrid soit prêt à dégainer. Florentino Pérez a-t-il 250 millions d’euros à mettre sur la table, maintenant ? Pas sûr…