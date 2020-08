De retour de prêt au PSG, Alphonse Aréola semblait viser un départ à l’étranger. Mais ça sent la Ligue 1 pour le gardien de but de l’équipe de France.

Non conservé par Zinedine Zidane, Alphonse Aréola a quitté l’Espagne et retrouvé le PSG, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais Paris ne compte plus sur lui et son agent, Mino Raiola, a pour mission de lui trouver une porte de sortie. L’Angleterre et l’Italie paraissaient des destinations probables.

En route vers… Rennes !

Mais coup de théâtre pour Aréola. C’est en Ligue 1 que le portier de l’équipe de France pourrait rebondir. Et plus précisément à Rennes. Les Bretons pourraient vendre Etienne Mendy en Premier League et faire appel à Alphonse Aréola, en prêt, pour lui succéder. Une porte de sortie étonnante pour celui qui recherche du temps de jeu dans la perspective de l’Euro.