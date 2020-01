Malgré l’insistance du Real Madrid, le dossier Pogba n’avance pas d’un pouce. Explication.

Le nom de Paul Pogba a été placé en tête de liste par Zinedine Zidane dès son retour au Real Madrid. Mais les dirigeants madrilènes ont toutes les peines du monde à faire avancer ce dossier. L’explication s’appelle… Mino Raiola.

Un frein nommé Raiola

Les relations glaciales qui unissent Mino Raiola et le Real Madrid ne permettent clairement pas au dossier de pouvoir avancer. D’autant plus que l’agent italien discuterait avec la Juventus Turin pour organiser le retour de Pogba… Plus le temps passe, plus le transfert de Pogba à Madrid semble impossible.