Le Real Madrid anticipe la succession de Karim Benzema, qui vient de fêter ses 32 ans. Et le profil ciblé semble parfait.

Depuis plus de 10 ans, Karim Benzema réalise une carrière incroyable au Real Madrid. Le Français a déjà marqué l’histoire du club et continue d’autant plus de le faire depuis que Cristiano Ronaldo lui a laissé les rênes de l’attaque madrilène. Mais KB9 n’est pas éternel et le Real pense déjà à sa succession.

Mbappé, évidemment !

Et quoi de plus naturel, pour remplacer un attaquant français, de penser à un autre attaquant français ? L’heureux élu s’appelle, bien évidemment, Kylian Mbappé. Zinedine Zidane est fan de lui et le veut depuis plus d’un an. Une offensive XXL est déjà prévue pour l’été prochain.