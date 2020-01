Même si l’OM a l’espoir de voir Kevin Strootman quitter le club cet hiver, la réalité est bien différente des aspirations phocéennes.

Avec un salaire de 4,5 millions d’euros par saison, Kevin Strootman prend beaucoup de place dans la masse salariale de l’OM. Sa présence dans l’effectif l’est toute autant, lui qui oblige André Villas-Boas à le gérer « différemment » des autres, eu égard à sa carrière, son statut. Des raisons suffisantes pour souhaiter son départ au plus tôt. En janvier, par exemple.

Trop cher, peu de pistes

Suivi par des clubs anglais, italiens et surtout par le Hertha Berlin, Kevin Strootman pourrait se trouver un point de chute inespéré. Mais l’OM doit se rendre à l’évidence. La possibilité pour que son départ soit acté est plus que minime. Strootman n’est plus performant depuis un moment et son salaire a de quoi décourager plus d’un club, aussi ambitieux soit-il. Entre les rêves de l’OM et la réalité du marché, il y a un joueur qui à 90% de chance de rester.