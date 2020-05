Recruté pour 60 millions d’euros, Luka Jovic déçoit au Real Madrid et pourrait partir cet été.

C’est une erreur de casting. Une marche trop haute. Un manqué du Real Madrid, comme il y en a peu… Mais Luka Jovic n’est pas le talent en capacité de relever le périlleux défi de s’imposer chez les Merengue. Au point de le voir déjà prêt à faire ses valises, un an après son arrivée.

45 millions, c’est bon

Courtisé par le Napoli et plusieurs clubs, en Angleterre et en Allemagne, Luka Jovic pourrait partir pour un prix bien inférieur aux 60 millions d’euros dépensés il y a un an par le Real Madrid. A 45 millions, Florentino Pérez sera à l’écoute. Une affaire à saisir…