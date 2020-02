Après avoir fait le bonheur du Real Madrid, Zidane et Cristiano Ronaldo pourraient voir leur chemin se croiser à nouveau. Explication.

Le futur de Zidane au Real Madrid n’est pas du tout certain. Le Français a connu des moments compliqués en début de saison. Et sa relation avec le président Pérez est de nouveau sujet à problème. A tel point que Zizou n’exclut pas un nouveau départ à l’issue de la saison, comme il l’a fait à l’été 2018, à la surprise générale.

En route pour la Juventus ?

Et pour l’avenir de Zidane, il n’y a pas 30 000 options. Promis à la Juventus, Zizou fait partie des entraîneurs les plus en vue pour prendre la succession de Sarri. L’entente entre l’Italien et Cristiano Ronaldo n’est pas au beau fixe. Pas impossible que les dirigeants tranchent dans le vif si l’opportunité Zidane se présente à eux…