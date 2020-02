Du côté du LOSC, on s’arrache un joueur promis à un transfert XXL.

Les clubs anglais sont là depuis un an. Et ils ne semblent pas vouloir partir… Dans leur viseur, il y a un garçon plein de promesse : Boubakary Soumaré. A 20 ans, le gamin des Dogues est devenu un phénomène au milieu du terrain. Et la Premier League le veut.

Manchester United vs Liverpool !

Un match de haute volée est même en train de s’organiser pour Soumaré : Manchester United contre Liverpool. Deux géants anglais à même de signer un gros chèque, l’été prochain, pour le récupérer. Et il se murmure même que José Mourinho, grand ami de Luis Campos, aimerait lui-aussi se mêler à la bagarre…