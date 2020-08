Sur les talons de Kai Havertz depuis des mois, Zinedine Zidane souhaitait vivement recruter la perle anglaise. Mais Chelsea a dégainé plus fort et plus vite.

Zinedine Zidane a des vues très importantes sur le petit prodige du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, depuis des mois. Le Real Madrid était d’ailleurs parmi les clubs les mieux positionnés pour récupérer le diamant anglais. Mais c’était sans compter sur la puissance et la force de frappe de Chelsea…

Une offre XXL pour Havertz

En proposant 100 millions d’euros (80 millions d’euros offre fixe et deux bonus de 10 millions d’euros), Chelsea a tué la concurrence d’un coup. Face à cette proposition, le Bayer Leverkusen a dit oui tout de suite et le Real Madrid de Zidane s’est incliné. Kai Havertz va rejoindre Chelsea et Frank Lampard pour un transfert record !