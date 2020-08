Leo Messi s’est entretenu avec son nouvel entraîneur. Son discours est toujours le même : il veut partir. Une occasion en or pour le PSG.

Furieux depuis l’humiliation subie en Ligue des Champions (défaite 8-2 contre le Bayern Munich), Leo Messi souhaite quitter le Barça. Depuis sa nomination à la place de Quique Sétien, Ronald Koeman a insisté pour voir l’Argentin très rapidement et le convaincre de rester. La réunion se serait tenue ce jeudi.

Messi ne change pas d’avis

D’après les échos de tous les médias espagnols, la réunion n’a pas eu d’effet sur Leo Messi. Il serait toujours déterminé à partir. Clairement, le PSG dispose d’une occasion en or de le récupérer. Avec Mbappé et Neymar, Paris a des arguments hors du commun. Et financièrement, Doha peut s’organiser pour lui proposer le plus gros salaire jamais donné à un joueur. Cette opportunité est unique. Paris ne peut pas la manquer.