Libre de tout contrat, Willian intéresse le PSG. Mais est-ce vraiment une si bonne idée que ça ? Pas sûr…

Au rayon des bonnes affaires, Leonardo pense à Willian. Le Brésilien arrive en fin de contrat avec Chelsea et ne prolongera pas chez les Blues. Le PSG s’est donc positionné pour le récupérer libre. Mais ce qui ressemble à une bonne affaire masque toutefois des éléments moins joyeux.

Gros salaire et mentalité particulière

A l’instant d’Ander Herrera, qui a signé libre à Paris l’été dernier, il faut se méfier des « bonnes affaires » du mercato. Pour Willian, c’est d’abord un gros salaire de plus dans l’effectif, qui cherche à faire des économies. S’il vient, c’est pour renforcer le banc du PSG, pas pour une place de titulaire. Mais a-t-il la mentalité d’un Choupo-Moting ? Assurément, non. A 31 ans, Willian veut jouer et ne se contentera pas de bout de matchs ou de compétition de l’ombre. Pourtant, c’est d’un profil polyvalent et silencieux dont Paris a besoin. Il a beau être gratuit, il n’apportera pas grand-chose à ce groupe déjà bien chargé en ego et en gros salaire.