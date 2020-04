Entre son transfert et son salaire, Philippe Coutinho est un dossier compliqué du prochain mercato. Le FC Barcelone va galérer pour le vendre.

Acheté 145 millions d’euros, Philippe Coutinho est aujourd’hui une erreur de casting du FC Barcelone. Et les dirigeants catalans veulent limiter la casse en envisageant un transfert rapide pour le Brésilien. Mais dans le contexte actuel, c’est mission quasi impossible.

Coutinho coûte bonbon

Si le FC Barcelone accepte de faire des concessions sur le prix, et écoutera les offres entre 80 et 100 millions d’euros, il faut aussi prendre en compte les demandes salariales du joueur. Et Philippe Coutinho acceptera difficilement de baisser son salaire… Pour des clubs comme Tottenham ou Arsenal, c’est un point bloquant.