Si le PSG n’a pas lâché la bride l’été dernier, Leonardo devrait se montrer plus conciliant dans quelques mois au moment de vendre Neymar.

La presse espagnole ne change pas son fusil d’épaule. Neymar ne souhaite pas rester au PSG et aspire à revenir en Catalogne, comme l’an passé. Et clairement, les conditions de ce transfert XXL semblent cette fois réunies.

Paris à l’écoute

Pour Neymar, une somme de 150 M€ suffira. Le PSG sait que le Brésilien a perdu de sa valeur avec un contrat qui se termine en juin 2022. A 28 ans, Neymar a montré des signes de fragilité ces deux dernières années et cela joue aussi sur son prix. Du côté des Catalans, on s’organise activement pour plier l’affaire et faire en sorte qu’il ne s’agisse que d’une formalité. Quitte à vendre Coutinho ou Dembele pour que ce soit même un jeu d’enfant.