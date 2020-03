Le LOSC pourrait enregistrer la venue d’Isaac Lihadji lors du prochain mercato. Un super coup des Dogues !

A l’instar du travail mené par les équipes de Luis Campos lorsqu’il a fallu convaincre Jonathan Bamba de signer au LOSC, les Dogues œuvrent depuis des mois pour séduire le jeune et prometteur Isaac Lihadji. Et a priori, ça sent bon pour les Lillois…

Son premier contrat au LOSC

Incapable de lui faire signer son premier contrat pro, Andoni Zubizarreta s’attend à avoir Isaac Lihadji quitter la cité phocéenne dans quelques semaines. Chassé par de grands clubs européens, le gamin de 17 ans pourrait toutefois opter pour un destin en Ligue 1 avec le LOSC. Une signature qui pourrait faire beaucoup de bruit si elle devait se finaliser…