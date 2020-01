Si Thiago Silva arrive en fin de contrat avec le PSG, le club n’est pas pressé de le prolonger et lui donne rendez-vous à la fin de la saison.

Parmi les fins de contrat du PSG, il y a le capitaine et élément incontournable de l’effectif, Thiago Silva. Mais Paris n’est pas pressé de verrouiller sa situation. Avec un salaire XXL, Thiago Silva ne trouvera pas mieux que le PSG. Sereins, les Qataris savent qu’ils ont le temps.

Rendez-vous à la fin de la saison

De plus, Thiago Silva veut rester au PSG et semble prêt à attendre pour pouvoir rempiler d’une à deux saisons. Côté parisien, on souhaite attendre le verdict de la Ligue des Champions pour pouvoir se positionner. Vu les performances du joueur, il semble pouvoir rester. Mais un nouvel échec sur la scène européenne et il sera difficile pour Paris de ne pas tourner la page d’O Monstro, présent à toutes les déconvenues européennes du club depuis 5 ans.