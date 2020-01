Du côté de Bordeaux, on espère profiter du mois de janvier pour vendre plusieurs joueurs.

Après s’être offert Rémi Oudin à la surprise générale, le club n’étant pas censé avoir des fonds pour investir, Bordeaux serait désormais soucieux de faire le ménage dans son effectif. Ainsi, les dirigeants aimeraient finaliser plusieurs ventes cet hiver.

Kamano et Sabaly en première ligne

En première ligne des joueurs bordelais appelés à partir, il y a François Kamano et Youssouf Sabaly. Le premier fait partie des plus gros actifs du club et les écuries anglaises comme italiennes pour sortir le chéquier pour lui. Sabaly était à deux doigts de rejoindre Fulham il y a un an, il n’est pas impossible de voir la Premier League se pencher sur son cas.