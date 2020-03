Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait recruter un nouveau coach. Et pas n’importe lequel…

L’aventure entre le PSG et Thomas Tuchel semble sur la fin. L’entraîneur allemand a perdu son vestiaire et ses stars, il lui sera compliqué de poursuivre une saison de plus. De son côté, le club sent que Tuchel n’a pas les épaules pour gérer ce groupe et aller chercher une Ligue des Champions.

Du beau monde sur le marché

Courtisé par le Bayern Munich, Thomas Tuchel pourrait filer très simplement cet été et ainsi laisser son fauteuil à un nouveau coach. Et sur le marché, il y a de grosses cylindrées ! Le PSG pourrait ainsi s’offrir une recrue de classe mondiale pour son banc de touche. Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino sont libres. Diego Simeone et Pep Guardiola ont de grandes chances de partir. Une chose est sûre, le successeur de Tuchel sera une grosse pointure.