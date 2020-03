Pisté par le Stade Rennais l’été dernier, Denis Bouanga éclate au grand jour dans le Forez. Et l’intérêt des Bretons est toujours aussi vif.

Tout proche de signer Denis Bouanga l’été dernier, Rennes se mord certainement les doigts de ne pas avoir eu le dernier mot pour l’international gabonais. Dans le marasme stéphanois, il est l’unique bonne nouvelle de la saison avec une efficacité rayonnante.

Rennes toujours sur lui

Toujours intéressé par Denis Bouanga, Rennes n’exclut pas une nouvelle offensive l’été prochain. En effet, si le collectif de Julien Stéphan accroche l’Europe, il faudra de nouvelles armes offensives. Et le coach lorgne toujours sur un Bouanga pas certain de rester chez les Verts après la triste saison des hommes de Puel. Toutefois, le prix ne sera pas du tout le même que l’été dernier où Rennes discutait avec Nîmes autour des 5 millions d’euros. On parle désormais du double…