Si le PSG courtise Leo Messi, ce n’est pas sans conséquence sur les relations du club avec… le Barça.

Entre le PSG et le Barça, c’est la guerre. Les deux clubs sont devenus rivaux depuis les passes d’armes en Ligue des Champions, et la fameuse remontada. Mais surtout depuis l’été 2017 et le transfert historique de Neymar, pour 222 millions d’euros (clause libératoire). Depuis, les deux écuries ne perdent pas une occasion de s’affronter. Notamment sur le marché des transferts.

Paris se frotte les mains

Après avoir tenté de destabiliser le PSG durant deux étés de suite avec Neymar, le Barça a perdu la main et voit désormais Paris se lancer sur… Leo Messi. La vengeance parisienne est totale. Après avoir chipé Neymar, la signature de Messi serait l’ultime coup de grâce. Les Qataris en rêvent.