Pour que le PSG puisse envisager de garder Kylian Mbappé, seule une offre démentielle pourrait le faire craquer.

A l’instar de ce que le PSG tente de faire avec Neymar, Kylian Mbappé lui-aussi pourrait être couvert d’or par les Qataris. Doha a en effet la ferme intention de conserver ses stars et projette de mettre ce qu’il faut pour y parvenir. Notamment pour le Français, plus difficile à convaincre…

Le couronner d’or

S’il bénéficie d’un super salaire actuellement au PSG, et que ses émoluments progressent chaque année comme le prévoit son contrat, Kylian Mbappé pourrait mériter encore plus. Son statut a considérablement changé depuis deux saisons et Paris aspire à le couronner d’or. Pour le convaincre de rester, l’argument financier peut peser très lourd. Même si Mbappé a soif de titres et de gloire, Paris est sans doute le seul club à pouvoir lui offrir des conditions hors du commun pour les années à venir.