Même si le chapitre Thiago Silva semble terminé au PSG, il n’est pas impossible de voir un revirement de situation s’opérer cet été.

Thiago Silva, comme le PSG, ont clairement communiqué. Le Brésilien va quitter le club à la fin de son contrat, prolonger de deux mois pour terminer la saison et l’aventure en Ligue des Champions. Mais cette situation n’est pas totalement figée…

Si Paris gagne…

En effet, plusieurs facteurs pourraient permettre au dossier de connaître un rebondissement. A commencer par le désir du joueur de rester. Thiago Silva aime Paris et sa famille aussi. Un capitaine exemplaire, en qui Thomas Tuchel a confiance. Si l’Allemand est toujours là en septembre, il poussera pour garder O Monstro. Mais c’est surtout la possible victoire du PSG en Ligue des Champions qui peut tout changer. Si Thiago Silva incarne les échecs parisiens sur la scène européenne, il peut clairement conjurer le sort et s’ouvrir les portes d’une prolongation. Ce n’est clairement pas terminé…