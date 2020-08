Courtisé en France et à l’étranger, Valère Germain ne partira pas cet été. Villas-Boas et l’OM veulent poursuivre avec lui.

Dans l’ombre de Dario Benedetto, Valère Germain tente de se faire une place. Comme il l’a toujours fait dans sa carrière, le Marseillais est un joueur de complément parfait. Salué pour son intelligence de jeu, sa mentalité et son travail de sape, il reste un élément important d’un effectif. Et ça, André Villas-Boas en a parfaitement conscience.

Pas de départ pour Germain

Malgré les rumeurs de départ, nourries par les intérêts de clubs français et étrangers, Valère Germain ne va pas quitter l’OM. André Villas-Boas souhaite le conserver et n’envisage pas de voir partir son attaquant, même s’il n’est pas un n°1 à ses yeux. De son côté, le joueur non plus ne veut pas partir et refuse même de discuter avec les clubs potentiellement intéressés.