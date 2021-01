Sur la piste de Dele Alli, le PSG pourrait se diriger vers l’option d’un prêt plutôt qu’un transfert sec.

Pour Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG, la priorité s’appelle Dele Alli. L’Anglais était l’un de ses cadres à Tottenham et il souhaite le relancer à Paris, lui qui ne joue plus chez les Spurs. Mais pour cela, les dirigeants parisiens seraient plutôt partants pour un prêt.

Une prise de risque

Si Pochettino est sûr de son coup, le PSG n’engagera pas de grosses sommes en cette période de Covid. Avec les prolongations de Neymar et Mbappé à assumer, le club ne doit pas dépenser trop. Un prêt permettrait à Paris de limiter le risque ainsi que les dépenses. Et si jamais Dele Alli explose de nouveau, il sera tout à fait possible de discuter transfert l’été prochain.