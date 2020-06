Si le PSG souhaitait rester raisonnable cet été, il va être difficile pour Leonardo de boucler un recrutement minimaliste au regard du chantier qui l’attend…

Il n’y aura pas de « mercato calme » pour le PSG. Le chantier est en effet bien plus grand que prévu pour Leonardo. La liste des joueurs sur le départ s’allonge de jours en jours. Après Kurzawa, Meunier, Thiago Silva, Cavani et Choupo-Moting, c’est au tour de Kouassi et Aouchiche de filer en douce.

Paris va devoir sortir le chéquier

Leonardo ne va pas avoir le choix. Il va falloir sortir le chéquier pour cet été et permettre à Thomas Tuchel d’avoir un effectif compétitif. Pas moins de 7 joueurs sont attendus au poste suivant : 1 gardien de but, 3 défenseurs (latéral gauche, central et latéral droit), 2 milieux de terrain, 2 attaquants. Qu’on se le dise : le PSG va bouger cet été !