La blessure de Gareth Bale n’est pas du tout une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui souhaite le vendre.

Entré en jeu contre Eibar, Gareth Bale a été totalement transparent. Pire, le Gallois a trouvé le moyen de se blesser… Si la gravité est mince puisqu’il ne s’agit que d’une contracture, ce pépin physique tombe mal. Le Real Madrid, qui compte sur le retour en forme de Bale pour mieux le vendre, commence mal son été.

Un cas désespéré

La reprise du championnat est l’occasion rêvée pour Gareth Bale de retrouver du temps de jeu et de se montrer sous son meilleur jour. Et ce n’est pas en étant blessé qu’il va rassurer les écuries potentiellement intéressées pour le recruter cet été… Clairement, le dossier Bale a tout du cas désespéré et le Real Madrid l’aura encore un moment sur les bras…