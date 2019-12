Même si son contrat court jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait prendre tout le monde à contrepied et quitter le PSG à la fin de la saison.

La tension est très forte sur les épaules de Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG n’a pas le droit à une seconde chance après la déconvenue de Manchester United et il sait pertinemment que les Qataris ne lui feront aucun cadeau. Une situation difficile à vivre, d’autant plus après l’arrivée de Leonardo, qui aimerait installer un autre entraîneur.

Retour en Allemagne ?

Sous contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel pourrait néanmoins dire stop bien avant. En effet, entre l’usure de sa mission au PSG et l’opportunité de retourner en Allemagne pour réaliser son rêve d’entraîner le Bayern Munich, la possibilité serait de plus en plus grande face à un départ en juin. Une aubaine pour Leonardo, qui pourrait placer un entraîneur de son choix.