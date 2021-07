Personne ne s’attendait à voir le PSG prolonger Mauricio Pochettino. Le club a pris tout le monde de court.

On le disait soucieux de partir, mal au PSG. Et deux mois plus tard, Mauricio Pochettino a verrouillé son avenir à Paris avec un nouveau contrat. L’Argentin est désormais lié jusqu’en juin 2023, avec deux saisons pour construire un succès européen.

Paris a laissé passer l’orage

C’est un contre-pied parfait qui a été organisé en coulisse. Car fin mai et début juin, les rumeurs allaient bon train. Mauricio Pochettino veut partir, il ne s’entend pas avec Leonardo. En silence, dans le calme, Paris a parfaitement géré en laissant passer l’orage. Preuve que le club a encore bien grandi.