En tapant du poing sur la table en conférence de presse, Pablo Longoria tente d’accélérer la signature d’un joueur en fin de contrat à l’OM.

« C’est une situation qui n’est pas plaisante. Surtout quand c’est un garçon formé au club. Je n’aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ». Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots en évoquant Boubacar Kamara, dont le contrat expire en juin prochain.

Kamara prêt à prolonger ?

Faute d’avoir reçu des grosses offres pour son joueur, l’OM pourrait tenter un coup de poker et foncer sur une prolongation de contrat. En haussant le ton, Pablo Longoria exprime la position du club et le joueur peut difficilement refuser de rester si on lui en offre la possibilité. Enfant du pays, formé au club, il ne peut pas partir pour zéro.