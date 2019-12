Le retour en forme de Neymar ne doit rien au hasard. Sa prise de conscience s’ajoute, surtout, à un changement très clair dans son hygiène de vie.

La page de l’été 2019 semble être définitivement tournée. Les supporters du PSG ont renoué avec Neymar et soutiennent totalement le Brésilien, à nouveau moteur du projet parisien. Il faut dire que le Brésilien a retrouvé les terrains avec une réussite et surtout, une condition physique optimale.

Il a compris des choses

Pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses quelques excès, Neymar aurait changé beaucoup de choses dans son quotidien. Plus impliqué à l’entraînement, moins appliqué en soirée, le Brésilien récolte déjà le fruit de sa rigueur des dernières semaines. En pleine possession de ses moyens, il excelle et c’est le PSG qui en profite. Un leader qui arrive à point nommé pour conduire Paris là où il n’a jamais été…