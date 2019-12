Considéré par les fans comme le digne successeur de Xavi et Iniesta, Riqui Puig prend son mal en patience et accepte le traitement de défaveur qui lui est réservé.

A 20 ans, Riqui Puig est un joyau du FC Barcelone. Ses performances avec l’équipe réserve sont presque systématiquement éblouissantes et il est incompréhensible de ne pas voir le milieu de terrain espagnol en équipe première. Ernesto Valverde lui préfère Ivan Rakitic, aussi transparent qu’insolant.

Puig veut rester

Malgré ce manque évident de considération, Riqui Puig ne bronche pas. Il veut rester à Barcelone, sa maison depuis toujours. Et dit attendre sagement son heure, comme l’ont fait avant lui Xavi et Iniesta, ses idoles. Et même quand Patrick Kluivert lui demande ouvertement de partir, le produit catalan n’en démord : « Je veux m’imposer ici ».