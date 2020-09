Thomas Tuchel poursuit sa mission au PSG. Mais ce n’est pas sa finale de Ligue des Champions qui lui permet d’être toujours en poste…

En permettant au PSG de connaître sa première finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel s’est offert du crédit auprès des dirigeants qataris. Mais d’après L’Equipe, ce n’est pas pour cette raison que l’Allemand est toujours en poste et qu’il le sera toute la saison 2020-2021.

Trop cher à virer

Si le PSG maintien sa confiance en Thomas Tuchel, c’est aussi et surtout parce que son licenciement coûterait trop cher. Une somme de 20 millions d’euros est évoquée pour lui et l’ensemble de son staff. Paris, pris à la gorge par le fairplay financier, ne peut prendre ce risque. D’autant plus qu’il faut garder des sous pour la campagne de recrutement…