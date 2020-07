Piste de Thomas Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang reste une cible du PSG. L’attaquant d’Arsenal n’a plus qu’un an de contrat.

Arsenal jette toutes ses forces dans la bataille pour prolonger Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais n’a plus qu’un an de contrat et depuis plusieurs mois, il s’interroge clairement sur son avenir. Partir pour gagner des titres ou rester pour marquer l’histoire des Gunners ?

Tuchel le veut et insiste

Sur le marché européen, Aubameyang a l’embarras du choix. Chassé par l’Inter Milan, la Juventus et surtout le PSG, l’ancien du Borussia Dortmund dispose d’un sacré éventail pour pouvoir donner une nouvelle dimension à sa carrière. Arsenal, qui ne jouera pas la Ligue des Champions, aura du mal à le garder. D’autant plus que Thomas Tuchel insiste pour le faire venir au PSG. Le départ de Cavani lui offre une place de premier choix dans la rotation parisienne. Autour de Neymar, Mbappé et Icardi, Aubameyang pourrait clairement faire des étincelles !