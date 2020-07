Pas assez écouté à son goût l’été dernier lors du marché des transferts, Zidane pourrait bien mettre la pression cette année.

Zidane avait obtenu de grosses garanties pour accepter de revenir sur le banc du Real Madrid. Mais toutes les promesses n’ont pas été tenues et malgré de grosses dépenses, le technicien français n’a pas pu bâtir l’équipe qu’il souhaitait. Malgré tout, il vient de remporter la Liga.

La tension monte ?

Et cela devrait donner le droit à Zidane d’être encore plus exigeant lors du marché des transferts. Le technicien français veut être écouté et n’hésitera sans doute pas à claquer la porte s’il sent qu’il n’est pas suivi par sa direction. La tension pourrait être forte pendant le mercato.