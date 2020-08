Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de l’été, Thiago Silva peut-il envisager un nouveau bail si le club cartonne en Ligue des Champions ? La réponse.

Son avenir fait partie des grands sujets de discussions au PSG. A 35 ans, Thiago Silva est en effet sur le départ, lui qui a prolongé son bail pour terminer la saison avec Paris, sans pour autant trouver d’accord pour aller au-delà de l’exercice 2020-2021.

Terminé de chez terminé

Mais en cas d’exploit du PSG en Ligue des Champions, c’est-à-dire une présence en finale de la compétition, l’avenir de Thiago Silva pourrait-il être relancé ? A priori, non. Même avec une finale ou une victoire, le Brésilien partira. Le club souhaite tourner la page et confier les rênes de la défense à Marquinhos, en s’appuyant sur du sang-neuf. Plus aucun espoir pour O Monstro, malheureusement…