Pour être l’un des meilleurs joueurs au monde, Cristiano Ronaldo a pris des habitudes assez étranges. La preuve.

Pour soulever cinq Ballons d’Or, il faut faire quelques concessions. Et Cristiano Ronaldo en a fait plus d’une pour en arriver là ! Athlète hors-norme et travailleur acharné (premier arrivé, dernier reparti), CR7 a livré quelques secrets de son quotidien. Et ça fait froid dans le dos !

Il dort par session de 1h30 !

Cristiano Ronaldo ne fait jamais de nuit complète. Non… Il a avoué faire des siestes de 90 minutes. Six, pour être exact. Six fois 1h30 dans une journée de 24h, soit 9 heures de sommeil en tout. Côté repas, il mange 6 fois par jour. Des gros petits déjeuners, avec des yaourts, du fromage et des toasts aux… avocats. Pas de viande rouge, pas de soda et surtout pas de nourriture surgelée. Qui est prêt à tenter ça ?