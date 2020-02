Face à la fin de contrat de Thiago Silva, le PSG prospecte. Et si ce défenseur de Serie A accepte l’offre parisienne…

Malgré des performances hors norme, Thiago Silva n’incarne plus l’avenir du PSG. Et les dirigeants parisiens vont devoir trancher dans les mois à venir pour savoir s’il offre un nouveau contrat à leur capitaine ou non.

Koulibaly pisté

Mais les chances de voir Thiago Silva rester sont minces. Car dans le même temps, Paris a proposé un contrat en or à plusieurs successeurs. Et notamment Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples. Un bail à 12 millions d’euros par saison est entre ses mains. S’il accepte, Thiago Silva pourra plier bagage.