Le PSG planifie deux opérations d’envergure si jamais Mbappé devait partir cet été.

Malgré des ultimatums, Paris n’a toujours pas sa réponse pour Mbappé. On ne sait pas ce que le Français va faire, cet été. Prolonger ou partir, Doha continue d’attendre, impatiemment. Mais dans la perspective d’un départ, Paris a déjà deux cartouches en tête.

Du très lourd…

Avec l’argent du transfert de Mbappé, et une enveloppe salariale conséquente, le PSG pourrait faire deux coups. Le 10 Sport rapporte que Cristiano Ronaldo pourrait être recruté si Mbappé s’en va. Il est également tout à fait possible de voir Paul Pogba, qui n’a plus qu’un an de contrat, venir à Paris. Suffisant pour compenser le départ du joyau français ? Difficile de faire mieux…