Avec les nouvelles recrues, et les nouveaux gros salaires, le PSG doit absolument enregistrer des départs pour ne pas prendre de risque.

Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi ou même Sergio Ramos. Le PSG ne lésine pas sur son recrutement 2021 ! Et pour convaincre les joueurs libres de venir à Paris, Leonardo a lâché des gros salaires. Paris va donc devoir dégraisser pour pouvoir supporter tout ce nouveau monde.

Trois départs a minima

Si les départs de Cavani et Thiago Silva ont permis d’alléger la masse salariale depuis un an, Leonardo a remis le couvert sur les gros salaires. Il doit impérativement se séparer d’au moins trois joueurs pour que Paris n’explose pas. Des garçons comme Rafinha, Herrera ou encore Kehrer pourraient prendre la porte. Et si Icardi venait à trouver un club capable de payer 50 millions d’euros pour son transfert, la grande lessive de l’été serait parfaite !