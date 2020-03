Auteur d’un super match contre le Borussia Dortmund, Idrissa Gueye a prouvé qu’il avait clairement le niveau international. Important pour son avenir au PSG.

Étourdissant d’efficacité, de réussite et d’abattage au milieu de terrain. Dans ce huitième de finale retour de Ligue des Champions, Idrissa Gueye a sorti une masterclass et ainsi prouvé qu’il avait bien sa place au PSG et la capacité de pouvoir jouer au plus haut-niveau mondial.

Un avenir consolidé

Pas vraiment dans les petits papiers de Leonardo, qui préférait voir Sandro Tonali, Lucas Paqueta ou encore Sergej Milinkovic-Savic à son pote, Idrissa Gueye s’est peut-être offert une place pour la saison prochaine avec sa performance contre Dortmund. Il semble, en tout cas, l’un des grands gagnants de cette atypique « fin de saison ».