Après le retour d’Alphonse Aréola, le PSG compte sur Mino Raiola, son agent, pour lui trouver une porte de sortie.

De retour de prêt, Alphonse Aréola va-t-il occuper un rôle de doublure la saison prochaine, derrière Keylor Navas ? La réponse est non. Le PSG ne compte plus sur lui et le joueur ne souhaite pas, non plus, poursuivre à Paris. Son départ est programmé et Paris compte sur Mino Raiola pour l’organiser.

Cap sur l’Angleterre ?

L’agent d’Alphonse Aréola a pour mission de lui trouver une porte de sortie. En Italie, où il dispose de nombreux contacts. Mais surtout en Angleterre, où Aréola a déjà des touches. Courtisé par Chelsea et Everton, le Français pourrait rapporter 15 à 20 millions d’euros au PSG. Sauf si une option différente s’offre à lui, comme un prêt du côté de Rennes…