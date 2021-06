Grâce à l’oreille attentive de Leonardo, Mino Raiola essaye de placer l’un de ses joueurs à Paris. A un poste étonnant…

Au PSG, Mino Raiola est chez lui. Sa relation avec Leonardo lui permet d’avoir une oreille très attentive. Et de placer pas mal de joueurs de son écurie. On pense notamment à Mitchel Bakker, latéral gauche de 20 ans qui a beaucoup joué ces derniers mois à Paris, sans pour autant être exceptionnel sur le papier.

Donnarumma, Buffon…

La semaine dernière, Leonardo et Raiola se sont vus pour évoquer l’avenir de Moise Kean. Et les deux hommes en ont profité pour parler, également, gardien de but. Raiola gère les carrières de Donnarumma et Buffon, les deux étoiles italiennes. Et il ne serait pas impossible de voir Raiola réussir l’impossible : placer un gardien de but à Paris, alors que le duo Navas/Rico tourne à merveille. Un retour de Buffon (43 ans) ou l’arrivée du très cher Donnarumma, libre, qui pourrait devenir le gardien de but le mieux payé du monde.