Avec Mbappé sur le départ, Paris va devoir lui trouver un remplaçant. Kane, Haaland, Sancho, ils sont des candidats crédibles à sa succession.

Avec l’élimination en demi-finale de Ligue des Champions, le départ de Kylian Mbappé se profile tout doucement… L’attaquant du PSG a toujours envie de rejoindre le Real Madrid, son club de cœur. Et il pourrait sauter le pas cet été. En cas de départ de sa pépite, Leonardo se retrouverait contraint de réaliser un gros coup sur le mercato. Mais il faudra y mettre le prix…

Sancho, la meilleure idée ?

Harry Kane, lassé de ses échecs à Tottenham, pourrait quitter l’Angleterre. Mais le capitaine des Three Lions est courtisé partout en Europe. Tout comme Erling Haaland. L’attaquant de Dortmund a la côte et aura le choix du roi pour son avenir. Barcelone, Madrid, le Norvégien sera l’un des feuilletons du mercato. Pareil pour son coéquipier, Jadon Sancho. Mais des 3 joueurs, il est celui qui se rapproche le plus du style de Kylian Mbappé. Une bonne idée pour Paris ?