Après avoir prolongé, Neymar pourrait voir son ami Kylian Mbappé le quitter. Déçu de la saison du PSG, l’attaquant français aurait des envies d’ailleurs.

Malgré l’élimination contre Manchester City, Neymar a prolongé son contrat au PSG. Même si les rumeurs le renvoyaient au Barça, l’attaquant brésilien va poursuivre son aventure à Paris jusqu’en 2026. Mais il la continuera peut-être seul… Kylian Mbappé, son ami et compère d’attaque, pourrait partir cet été.

Neymar esseulé

Auteur d’une saison personnelle flamboyante, Kylian Mbappé ne sera pas récompensé par une Ligue des Champions. Même pire, il peut perdre la Ligue 1. Frustré, l’attaquant du PSG pourrait décider d’enfin prendre son envol et de rejoindre le Real Madrid. Une décision qui devrait intervenir prochainement. Désireux de rejouer avec Messi, Neymar pourrait ne pas réaliser ce rêve et en plus voir Mbappé quitter le navire.