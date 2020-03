Face aux envies de départ de Neymar, le PSG doit se préparer à tout. A commencer par le perdre cet été.

Neymar a plusieurs fois exprimé son malaise depuis qu’il a signé au PSG. Si la vie parisienne lui convient, le Brésilien est nostalgique de la Catalogne et du vestiaire blaugrana. C’est pour cette raison qu’il a essayé de rentrer au bercail l’été dernier et qu’il continue, semble-t-il, de vouloir rentrer.

Le vendre et tourner la page

Face à ces envies de départ répétées, il semble plus pertinent pour le PSG d’envisager un avenir sans Neymar. La vente du Brésilien permettrait à Leonardo de renflouer les caisses et de pouvoir financer une campagne de recrutement XXL. Paris pourrait également offrir un pont d’or à Mbappé et faire du Français sa star n°1, plutôt que de lui offrir une place de dauphin du roi.