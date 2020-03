Courtisé par la Major League Soccer, Cristiano Ronaldo pourrait finalement céder à l’appel américain dans les années à venir. Explication.

En Europe, Cristiano Ronaldo est le roi. Sur le terrain et en dehors, le Portugais écrit l’histoire et peut se vanter d’être l’un des meilleurs. Homme d’affaire averti, il pense aussi à la suite et à sa nouvelle carrière, d’après-joueur. Un business déjà florissant qu’il entend bien faire prospecter à temps plein.

Conquérir un nouveau marché

Et pour lancer parfaitement son activité sur un continent américain qui raffole de stars, Cristiano Ronaldo pourrait orienter sa carrière vers la Major League Soccer. Star en Europe, comme en Asie, il a encore du chemin à faire pour conquérir l’Amérique. Il ne serait pas surprenant de le voir terminer là-bas, avec un gros contrat et une popularité mondiale, unique dans toute l’Histoire.