Entre les envies de Pochettino et les aspirations de Leonardo, il pourrait y avoir un écart. Le prochain mercato estival sera un vrai test.

L’une des clés de la réussite du PSG, c’est la compatibilité entre l’entraîneur en poste et le responsable du recrutement qu’est Leonardo. Avec Tuchel, le duo a soufflé le chaud et le froid. Si ça n’a pas empêché Paris d’aller en finale de Ligue des Champions, la situation devenait intenable sur les derniers mois. L’exemple le plus criant, c’est l’arrivée de Moise Kean sans que Tuchel n’ait été prévenu…

Pochettino veut la Premier League

Avec Mauricio Pochettino, c’est un nouveau test. L’entraîneur parisien a l’habitude de prendre part au recrutement, à Tottenham, il gérait tout. Et pour la saison prochaine, il veut piocher ses renforts en Premier League (Dele Alli, Bellerin, Kane). Pas du tout le réseau de Leonardo, tourné vers la Serie A. Le prochain mercato d’été promet d’être un vrai test pour la compatibilité entre les deux hommes.