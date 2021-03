Avec le départ de Julian Stéphan, son mentor, Eduardo Camavinga pourrait voir ses envies d’ailleurs grandir.

La réussite d’Eduardo Camavinga est en partie dû à l’excellente gestion de Julien Stéphan. Après l’avoir eu sous sa coupe en formation, le technicien breton a géré son arrivée au plus haut-niveau. Et même s’il n’a pas toujours été tendre avec lui, en le laissant sur le banc ces derniers mois, Stéphan et Camavinga ont un lien très fort.

Le déclic pour partir ?

Après le départ de Stéphan, Rennes peut donc craindre le pire pour Camavinga. Privé de son entraîneur de toujours, le milieu de terrain français pourrait être convaincu de partir. Reste à savoir si la greffe prendra avec le successeur de Stéphan. Rien n’est moins sûr…