A un an de la fin de son contrat, Paul Pogba n’exclut rien. Pas même de venir au PSG, dans un an.

Comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembele, Paul Pogba voit son contrat arriver à échéance. Dans un an, le Français pourrait quitter Manchester United libre. Et si ses dirigeants vont tout faire pour que ça n’arrive pas, le PSG pourrait déjà préparer le terrain…

Raiola en action

Et pour cela, le PSG peut compter sur un atout de taille : Mino Raiola. L’agent italien s’entend à merveille avec Paris. Agent de Donnarumma, notamment, il pourrait lui aussi pousser pour une arrivée de Pogba à Paris. Nul doute que dans les différents échanges Leonardo/Raiola, le sujet a déjà été évoqué… Un gros coup qui se prépare bien en amont. Il faut que Pogba ne prolonge pas. Et que Paris lui offre un pont d’or, bien évidemment.